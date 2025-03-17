В России подготовили поправку об одной категории выплат

17.03.2025 | 16:05

Члены Совета Федерации подготовили поправку о 15-дневном сроке для одной категории выплат - пособий участникам специальной военной операции (СВО).

Об этом сообщает пресс-служба Совфеда в Telegram.

Сообщается, что, согласно поправке, страховые выплаты участнику СВО (или его близким в случае смерти военного) будут начисляться в указанный срок после получения чиновниками всех нужных документов. Ранее проверка бумаг занимала до 60 дней.

«Будет ограничен срок проверки полноты и правильности оформления необходимых документов до 15 дней, чтобы не затягивать процедуру выплаты», - заявил первый зампред Совфеда Владимир Якушев.

Ранее военком рассказал о выплатах бойцам СВО в случае наступления мира.