Зеленский увидел в словах Путина намерение отказаться от прекращения огня. В США его реакцию назвали резкой

14.03.2025 | 15:18

Газета The New York Times (NYT) назвала резкой реакцию президента Украины Владимира Зеленского на слова российского лидера Владимира Путина о возможном прекращении огня, которые тот высказывал накануне.

«Позднее в тот же день Зеленский, резко высказываясь, заявил, что российский лидер выдвинул так много условий, что "ничего вообще не получится либо ничего не будет получаться так долго, насколько это возможно"», — сообщили авторы материала.

Издание также указало, что замечания Путина прозвучали в то время, когда Российская армия продвигается в Курской области, и при вытеснении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из региона Киев потеряет рычаг влияния на будущих мирных переговорах.

Кроме того, в NYT посчитали, что условия Путина по перемирию могут поставить Киев в невыгодное положение. По мнению издания, ослабить позицию Киева может предложение контролировать действия украинских властей, чтобы не допустить принудительной мобилизации на Украине во время перемирия.

«Эти ограничения поставят Киев в еще менее выгодное положение, если боевые действия возобновятся», — отмечается в материале.

Зеленский увидел в словах Путина готовность отказаться от прекращения огня

Вечером 13 марта Зеленский, вскоре после комментариев Путина об идее перемирия, назвал слова российского лидера «предсказуемыми и манипулятивными», а также предположил, что он готовится отклонить ее.

«Москва окружает идею прекращения огня такими предварительными условиями, что она либо проваливается, либо затягивается как можно дольше», — счел президент Украины. Он указал, что Киев принял предложение США о прекращении огня, во время которого можно было бы «подготовить ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и реальном, прочном мире и выложить на стол план по прекращению войны».

Зеленский также призвал «усилить давление» на Россию и применять «работающие» санкции.

Путин озвучил нюансы в вопросе возможного перемирия с Украиной

13 марта российский президент высказался, что Москва согласна с предложением США по прекращению боевых действий в рамках СВО, однако есть некоторые вопросы.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», - уточнил Владимир Путин.

Путин добавил, что готов обсудить тему с американским президентом Дональдом Трампом по телефону. Глава государства уточнил, что в целом «идея закончить этот конфликт мирными средствами Россией поддерживается».

Один из нюансов — Курская область и ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия. По словам политика, 30-дневное перемирие будет крайне выгодным шагом для Киева, так как в данный момент все группировки ВСУ в регионе заблокированы. Глава государства не исключил, что данную передышку Киев попытается использовать для получения дополнительного вооружения.