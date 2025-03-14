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В стране и мире

Россиян вынудили ходить по квартире в противогазах из-за ошибки проектирования

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В городе Шахты жильцам залитого канализацией дома пришлось надеть противогазы. Иначе находиться в квартирах они не могли из-за невыносимой вони, пишет газета «К вашим услугам».

На вечные фекальные потопы жалуются жители многоквартирного дома по улице Халтурина. Зловоние стало для них обыденностью из-за ошибки проектировщиков — под зданием проходит общегородской коллектор, а люк от него выходил в подвал. Многоэтажку возводили на этом месте, когда нагрузка на канализацию была куда меньше. Вскоре с вводом в эксплуатацию соседней гимназии заливы участятся, ожидают горожане. «Почему жители дома должны страдать из-за этого нарушения и находиться в квартирах, как в газовых камерах?» — возмущены собственники.

Амбре не выветривается из квартир неделями. Так, целых полмесяца, с 13 января по 1 февраля, жильцы были вынуждены ходить по дому в противогазах. Без него хозяева страдали от головных болей из-за зловонных паров. Чисткой коммунальщики занимаются неохотно — несмотря на то, что коллектор принадлежит городу, а не дому, засоры устраняют в порядке общей очереди. Ликвидировать люк, по мнению водоканала, также не входит в их обязанности — в организации считают, раз он располагается на территории дома, то им должна заниматься управляющая компания. Решить проблему не помогла и жалобы в городскую администрацию.

Жители другого российского города, Перми, из-за фекальных потопов лишились сна. Помимо бодрящего запаха экскрементов, по стенам квартир разрослась опасная черная плесень.

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Источник — lenta.ru
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