Оставившую младенца на морозе мать арестовали в российском регионе

14.03.2025 | 16:54

Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области взял под стражу женщину, которая оставила своего новорожденного ребенка на морозе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщину обвиняют в преступлении по статье о покушении матерью на новорожденного ребенка сразу же после родов. 4 марта на скамейке около жилого дома нашли сверток с новорожденным ребенком.

Мужчина занес его в подъезд и вызвал медиков.

Младенца доставили в реанимацию с общим переохлаждением. Было установлено, что с момента рождения мальчика прошло не более суток.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) суд приговорил к десяти годам лишения свободы местную жительницу, расправившуюся с 11-месячным сыном.