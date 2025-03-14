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В стране и мире

МВД раскрыло подробности ЧП со стрельбой возле детского сада в Москве

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Конфликт со стрельбой в поселке Коммунарка в Москве происходил не на территории детского сада, а по близости. Подробности ЧП в пятницу, 14 марта, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, в ходе начавшегося за пределами дошкольного учреждения конфликта один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. Прибывшие на место полицейские и сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, оказавшегося уроженцем Норильска.

Оба участника инцидента доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пострадавших среди воспитанников детского сада и персонала нет.

Ранее сообщалось, что в частном детском саду московского поселка Коммунарка ранили мужчину. Позже стало известно, что причиной ЧП стал конфликт двух мужчин.

Новый сожитель матери одного из воспитанников поссорился с ее бывшим избранником. Мужчины вышли за территорию сада, где отец ребенка выстрелил в ногу оппоненту из травматического оружия.

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Источник — lenta.ru
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