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В стране и мире

Пассажир самолета спрятал в штанах живую черепаху и попался из-за выпуклости в паху

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Пассажир самолета спрятал живую черепаху в штанах и попался в аэропорту из-за слишком выраженной выпуклости в зоне паха. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел в авиагавани Нью-Джерси. Мужчина проходил досмотр, и сканер выявил в его одежде неизвестный предмет.

Тогда сотрудник Управления транспортной безопасности обыскал путешественника и заметил, что его штаны сильно топорщатся в области паха. Он поинтересовался, не прячет ли ничего мужчина. Тот молча засунул руку в брюки и достал черепаху.

Некоторое время работники управления допрашивали задержанного пассажира, из-за чего он опоздал на рейс. Известно, что черепаха не пострадала. Не сообщается, для чего он спрятал пресмыкающееся.

Ранее в Китае сотрудники таможни задержали туристку, пытавшуюся перевезти 20 экзотических животных под одеждой. Женщина пересекала границу материкового Китая и Гонконга в порту Футянь.

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Источник — lenta.ru
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