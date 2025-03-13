Годовалая россиянка попала в реанимацию после находки на детской площадке

13.03.2025 | 13:38

В Петербурге годовалая россиянка попала в реанимацию. Это произошло после сделанной ею находки на детской площадке, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, девочка нашла закладку и съела ее.

По словам матери, она заметила в руках дочери фольгу. Женщина попыталась отобрать у ребенка подозрительную находку, но было уже поздно - девочка засунула ее в рот.

После прогулки ребенок начал вести себя странно. Мать вызвала ей бригаду скорой помощи. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

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