Сетевое издание|18+|Среда|12 мар 2025|16:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+9oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Российская девятиклассница не выжила после снижения температуры до 34 градусов

Печать
Telegram

В Омске девятиклассница не выжила после снижения температуры до 34 градусов. По данным Telegram-канала Shot, 15-летняя россиянка до этого заболела, ее родители обращались к врачам.

У школьницы держалась температура выше 38 градусов на протяжении трех дней. В поликлинике врачи назначили несовершеннолетней лечение как от обычной простуды, дали рекомендации и отправили домой.

Спустя некоторое время девочке стало хуже - температура неожиданно упала до 34,7 градуса. Ее мать экстренно вызвала скорую, которая лишь осмотрела школьницу и уехала. На следующий день у девочки началась рвота, спасти ее не удалось.

Семья уверена, что девятиклассницы не стало из-за неверно поставленного врачами диагноза. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 16-летняя студентка выпила пива и оказалась в реанимации.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте