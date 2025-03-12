12.03.2025 | 16:43

На фоне потепления на берегу Анапы зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что новые выбросы - ожидаемое последствия роста температуры воздуха и нагревания воды в Черном море.

«Как мы и ожидали, на берег Анапы начало выбрасывать небольшие фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне», - написал он.

Над ликвидацией замазученного песка работают более 1,7 тысячи специалистов и волонтеров.

Кондратьев добавил, что на данный момент неизвестно, получится ли провести курортный сезон в Анапе в этом году. Позже администрация обсудит вопрос с Роспотребнадзором.