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В стране и мире

Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы абитуриентов из глубинки

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы и Санкт-Петербурга абитуриентов из глубинки, передает Ura.ru.

По ее мнению, университеты этих городов собирают студентов со всех регионов России, увеличивая прием на платные места, и «штампуют специалистов» по профессиям, которые в таком количестве не нужны рынку труда.

Председатель Совфеда обратила внимание на то, что часть региональных студентов, которые приехали учиться в Москву, не смогли после выпуска найти работу по специальности.

Как утверждает Матвиенко, таким образом множатся истории неудачников.

До этого сообщалось, что в России вступили в силу новые правила приема в вузы.

Отныне для российских абитуриентов введены единые сроки приема на программы высшего образования - с 20 июня. Окончание приема на бюджет по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры - до 1 сентября. Кроме того, подать документы для поступления на программы магистратуры впервые будет возможно через сервис «Госуслуги».

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Источник — lenta.ru
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