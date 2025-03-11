Сетевое издание|18+|Вторник|11 мар 2025|15:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Рекордное подорожание огурцов и помидоров в России объяснили

Печать
Telegram

Овощи в России рекордно подорожали из-за выросших тарифов и санкций, ограничивающих доступ к семенной базе. Так объяснил рост цен директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко, его цитирует Ura.ru.

По словам эксперта, на цены огурцов и помидоров влияет рост тарифов на газ и электроэнергию, которые нужны для обогрева теплиц и досвечивания культур, - в регионах с коротким световым днем почти половину себестоимости обеспечивают траты на освещение.

«Из-за санкций в последние два года не хватает семян (99 процентов из них - импортные), удобрений и средств защиты растений. Как правило, все это ранее закупалось за границей. Мы сильно зависим от логистики и мировых цен. Чтобы снизить зависимость, надо развивать отечественную селекцию, заниматься локализацией и создавать свои гибриды. Правда, процесс небыстрый. Потребуется около пяти лет для селекции каждого гибрида», - подчеркнул Мозговенко.

Овощи дорожают осенью на фоне сокращения предложения на рынке. К февралю их стоимость достигает пика. Ждать снижения цен стоит уже в марте и апреле: урожай поспевает в парниках и в частично открытом грунте в южных регионах, а также увеличиваются поставки овощей из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

По словам главы Минсельхоза РФ Максима Борового, в 2024 году объемы производства сельхозпродукции в российских фермерских хозяйствах сократились на 5,1 процента в годовом выражении. Согласно предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики (Росстата), доля фермеров в структуре производства сократилась до 14,2 процента.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте