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В стране и мире

Назван размер компенсации за смерть россиян при атаке дронов в Подмосковье

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Семьям жертв атаки дронов в Подмосковье выплатят один миллион рублей. Размер компенсации за смерть россиян назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram.

«Сейчас самое главное — оказать необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям мужчин [спасти которых не удалось] по одному миллиону рублей», — отметил Воробьев.

Раненые жители Подмосковья также получат выплаты. В зависимости от тяжести травм им перечислят от 100 до 500 тысяч рублей, уточнил чиновник.

Воробьев рассказал о состоянии троих пострадавших в результате атаки беспилотников. Так, 43-летняя женщина получила ранение живота с повреждением кишечника, а также рваную рану груди. В операционной находится 44-летний мужчина с травмой живота, открытым переломом плеча и осколочным ранением голени. Кроме того, врачи четыре раза запускали сердце 50-летнего мужчины, но спасти его не удалось.

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО). Речь идет о 337 украинских дронах, 91 из которых сбили в Московской области. Ранее в Минздраве сообщили о 18 пострадавших.

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Источник — lenta.ru
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