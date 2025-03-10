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В стране и мире

Россиянам назвали защищающий от многих видов рака продукт

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Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус назвал продукт, который защищает от многих видов рака. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалист рассказал россиянам о пользе кукурузы. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Продеус сообщил, что в кукурузе содержится микроэлемент под названием селен.

«Селен нужен в организме для того, чтобы контролировать развитие рака и активировать иммунную систему», - пояснил специалист.

Благодаря этому микроэлементу кукуруза снижает риск развития рака печени, толстого кишечника, а также возникновения злокачественных опухолей в легких и груди, заявил врач.

Ранее Андрей Продеус и его коллеги по передаче «Жить здорово!» Елена Малышева и Михаил Коновалов раскрыли эффективный способ профилактики деменции. По словам врачей, от заболевания может уберечь популярный напиток.

Перед этим Продеус и Малышева назвали правила для крепкого сна. В частности, они посоветовали использовать маску для сна.

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Источник — lenta.ru
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