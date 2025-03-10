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Электронные протоколы ДТП: как упростится процесс оформления и выплаты по ОСАГО

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Теперь протоколы ДТП оформляются в электронном виде, что позволит водителям быстрее разрешать спорные ситуации без визита в ГИБДД.

Кроме того, полис ОСАГО можно оформить тут, что делает такую процедуру более удобной. При электронном обороте практически исключены ошибки, данные регистрируются оперативно, что приводит к получению выплат и повышает безопасность на дорогах.

Переход на электронные протоколы меняет порядок действий водителей при авариях. Теперь, попав в ДТП, автомобилист должен:

- остановиться и включить аварийную сигнализацию;

- убедиться в отсутствии пострадавших;

- зафиксировать место ДТП: сделать фотографии с разных ракурсов, записать видео и отметить расположение автомобилей. Также важно проверить наличие действующего полиса ОСАГО, его можно оформить сразу же, чтобы избежать сложностей с выплатами;

- запустить приложение для оформления ДТП;

- заполнить цифровую форму, указать данные участников и автомобилей;

- подтвердить информацию цифровой подписью, это заменяет бумажное соглашение всех сторон;

- отправить данные в страховую компанию.

Такой алгоритм действий освобождает водителей от необходимости заполнять бумажные документы.

Электронное оформление ДТП - это важный шаг к упрощению взаимодействия автомобилистов, страховых компаний и ГИБДД. Теперь процесс стал быстрее, удобнее и прозрачнее.

Так, после фиксации ДТП информация сразу подается страховщику, что упрощает процесс рассмотрения заявления, не требуется бумажная подача документов, выписок и заявлений, поскольку все предоставляется в электронном виде. Страховые компании теперь быстрее обработают запросы благодаря алгоритмам, которые помогают выявлять ошибки и обнаруживать мошенничество, а потерпевший может оформить запрос в личном кабинете организации без посещения офиса.

Важно помнить, что наличие актуального полиса ОСАГО - это ключевой фактор для получения страховой выплаты.

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Источник — фото unsplash.com
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