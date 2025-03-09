В российском городе мужчины похитили подростка и вымогали у его отца несуществующий долг

09.03.2025 | 14:47

В Санкт-Петербурге двое злоумышленников похитили 16-летнего подростка и вымогали у его отца несуществующий долг, в настоящее время они были задержаны полицией российского города, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она рассказала, что вечером 6 марта неизвестные избили молодого человека, усадили его в автомобиль и несколько часов возили по городу. Они угрожали юноше расправой и требовали за освобождение 300 тысяч рублей.

Подросток позвонил отцу, тот перечислил на его карту требуемую сумму. Часть средств были сняты в банкомате в Сестрореце, остальное похищенный перевел в криптовалюте через бот в Telegram. После этого злоумышленники высадили его из машины и скрылись.

Полицейские задержали 18-летнего жителя Санкт-Петербурга и 29-летнего приезжего из республики Коми. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее полиция задержала мужчину, пропавшего без вести 18 лет назад в Санкт-Петербурге. В сентябре 2007 года на тот момент 14-летний Дмитрий Егоров ушел гулять, но домой так и не вернулся. Родственники сообщили о пропаже подростка в полицию. 6 марта в паспортный стол обратился мужчина с просьбой поменять документы. При проверке выяснилось, что это исчезнувший юноша.