Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 мар 2025|10:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

В Госдуме предложили помочь с арендой жилья одной категории граждан

Печать
Telegram

Члены партии «Новые люди», депутаты Госдумы Владислав Даванков и Александр Демин предложили ввести налоговый вычет на аренду жилья для молодых семей. Обращение с соответствующей идеей они отправили главе Минфина Антону Силуанову, документ оказался в распоряжении NEWS.ru.

Авторы инициативы сослались на результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым более половины молодых семей испытывает потребность в улучшении жилищных условий. В связи с этим они сочли необходимым дать одной категории граждан возможность компенсировать расходы на съемное жилье с помощью налогового вычета.

Парламентарии, ссылаясь на подсчеты Росстата, напомнили, что средний размер арендной ставки на однушку в РФ за последние пять лет увеличился более чем в два раза, до 29,1 тысячи рублей в 2024 году. Между тем, в соответствии с данными «СберИндекса», медианная зарплата в прошлом году составила около 62 тысяч рублей.

Даванков и Демин также отметили, что при покупке недвижимости стоит использовать механизм имущественного налогового вычета, который можно назвать «квартирным кешбэком».

Ранее в марте член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что расширение льготной семейной ипотеки на семьи с одним несовершеннолетним ребенком поможет отечественным застройщикам в условиях, когда спрос на жилье находится на низком уровне.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте