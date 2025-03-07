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В стране и мире

Названы три причины срочно обратиться к врачу при высокой температуре

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Врач общей практики, главный врач Европейского медицинского центра (ЕМС) Розанна Гардашник объяснила, чем может быть опасна для человека высокая температура. В разговоре с «Лентой.ру» она также назвала три причины срочно обратиться к доктору при появлении этого симптома.

«Важно вовремя обращаться к врачу в ситуациях с повышением температуры выше 39,5 градуса, не снижающейся жаропонижающими, при длительности лихорадки дольше трех-пяти дней, при проявлении таких симптомов, как спутанность сознания, одышка, сыпь, сильная боль», — призвала Гардашник.

По ее словам, температура выше 39-40 градусов может указывать на гиперпиретическую реакцию, которая возникает при чрезмерном выделении цитокинов — белков и пептидов, которые управляют развитием иммунной системы и выполняют несколько других функций в организме. «Такая реакция может привести к сбоям в работе сердца и даже его остановке», — добавила доктор

При этом врач уточнила, что отсутствие высокой температуры при инфекции тоже говорит о проблеме — слабой адаптивности иммунной системы. В этом случае организм неадекватно реагирует на угрозу. Это может формированием хронических инфекций, риском вторичных инфекций, развитием гнойных, и септических осложнений, перечислила доктор.

Ранее Гардашник рассказала, почему при инфекциях у человека поднимается температура, и объяснила, связано ли это с силой работы его иммунной системы. По ее словам, лихорадка является эволюционно сформированным защитным механизмом для подавления развития многих патогенных вирусов и бактерий.

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Источник — lenta.ru
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