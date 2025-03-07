Эдгард Запашный предрек наплыв «отмазок» от молчавших в начале СВО артистов

07.03.2025 | 15:32

Народный артист России, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный выступил с критикой в адрес артистов, которые в начале специальной военной операции (СВО) не стали давать никаких комментариев. В беседе с телеканалом «Царьград» он допустил, что в скором времени они начнут появляться в медиапространстве с разнообразными «отмазками».

«Молчуны» начнут говорить, что на протяжении всего времени поддерживали СВО, однако не хотели делать на этом пиар, считает Запашный.

«И это такая классная отмазка, которая начнет работать. И для определенного слоя общества или для таких же они начнут друг друга поддерживать, говорить: да, вот, молодцы какие, они вот настоящие герои», — убежден артист. При этом, по его мнению, чем ближе победа России, тем больше будет поступать заявлений от тех, кто ранее от них воздерживался.

В то же время Запашный добавил, что поддержавшие СВО оказались в невыгодном положении. Например, их не зовут сниматься в рекламах на телевидении.

«Это определенная форма отказа, потому что мы поддержали специальную военную операцию. К сожалению, это есть сейчас в нашем обществе», - отметил Эдгард Запашный.

Ранее Эдгард Запашный негативно высказался о покинувшей Россию Алле Пугачевой. Тогда артист заявил, что певица никогда не была настоящим гражданином, а теперь и вовсе ярко проявила себя против России.