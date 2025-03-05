Сражавшегося на передовой бойца СВО объявили самовольно оставившим часть и лишили выплат

05.03.2025 | 13:22

Участника специальной военной операции из Екатеринбурга объявили самовольно оставившим часть (СОЧ) и лишили выплат. В это время солдат продолжал нести службу на передовой. О случившемся с ним военнослужащий рассказал депутату Госдумы Максиму Иванову, который опубликовал это в Telegram.

Мужчина добровольно подписал контракт с Минобороны в сентябре 2022 года. Уже в ходе спецоперации солдату предложили перевестись в другую часть. Он отказался, оставшись в прежнем подразделении.

Летом 2024 года боец заметил, что ему перестали выплачивать «боевые» — выплаты за присутствие на передовой. Выяснилось, что по документам его все же перевели в другую часть, где объявили СОЧ.

После получения письма солдата депутат обратился в военную прокуратуру. Вскоре после этого перед бойцом закрыли долг, выплатив ему в полном объеме денежное довольствие. Статус СОЧ с него также сняли.

Ранее другой участник СВО остался без выплат из-за «микроскопической» ошибки при оформлении документов. По этой причине мужчина не мог получить положенные выплаты.