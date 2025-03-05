Под Москвой мертвую пациентку с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы

05.03.2025 | 12:53

В подмосковном городе Орехово-Зуево мертвую пациентку с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы. Предположительно, она пролежала там около месяца. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Женщину обнаружили в техническом помещении на пятом этаже 1-й городской больницы под вентиляцией. Ее голова была перебинтована, кроме взрослых подгузников, на пациентке почти ничего не было. Труп уже начал гнить.

В больнице в результате проверки установили личность женщины, ею оказалась 56-летняя жительница Электрогорска.

17 января ее привезли в больницу с травмой головы, а спустя несколько дней она просто исчезла. Никто из персонала не заметил ее ухода.

Следователи начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в больнице в Ростовской области девочка не выжила после промывания желудка.