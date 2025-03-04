В российской больнице трехлетняя девочка не выжила после одной процедуры

04.03.2025 | 16:06

В больнице Дубовского района Ростовской области трехлетняя девочка не выжила после одной процедуры. Родители ребенка рассказали, что ему некачественно провели промывание желудка. В больнице эти обвинения отвергают, указывая на ответственность самих родителей, стало известно региональному порталу 161.ru.

Жительница российского региона отметила, что ее дочь родилась с особенностями. После многочисленных обследований ей предварительно поставили диагноз «расстройство аутического спектра». Ростовские врачи назначили ребенку нейролептик, который применяется для купирования синдрома тревожности и повышенной возбудимости. Данное лекарство выпускается в каплях.

Женщина отметила, что со старшей дочерью в день трагедии остались отец и его родители. Таблетки ребенку давали вечером после еды. «Лекарства стояли в разных частях дома, и муж взял не те. Вместо капель от насморка он дал ей нейролептик. То есть лекарства было дано немного больше, чем нужно», - пояснила мать.

Когда девочке стало хуже, отец повез ее в больницу, где уже находилась мать с младшим сыном.

Медики решили сделать ребенку промывание. По словам родительницы, девочку замотали в простыню, она очень сильно кричала, сопротивлялась. «Ее пытались удержать четыре человека, в том числе я. Там стояло ведро литров на 10, и вот больше половины в нее влили. Я еще удивлялась: "А где вода?" Ее не выходило столько, сколько в нее вливали», - поделилась мать.

После промывания было решено сделать девочке клизму. По словам мамы, ребенку после этих процедур стало хуже, Арина начала терять сознание и никак не реагировала на происходящее. Спустя некоторое время матери объявили, что девочку спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону врач выгнал из кабинета мать и ребенка с травмой ноги.