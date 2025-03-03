В Госдуме захотели запретить продажу алкоголя в один из дней недели

03.03.2025 | 12:38

В Госдуме разработали проект об ограничении продажи алкоголя. Об этом заявил зампредседателя комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в Telegram.

Речь идет о законопроекте с рабочим названием «Воскресенье - день без алкоголя», пояснил депутат.

Конкретных положений, включенных в документ, Свинцов не назвал. Раскрыть подробности законопроект он пообещал в ходе пресс-конференции.

Ранее новые ограничения на продажу алкоголя ввели в Ненецком автономном округе.

В частности, правила касаются реализации спиртосодержащей продукции в так называемых наливайках. Антиалкогольные меры вступили в силу 1 марта.