Сетевое издание|18+|Понедельник|3 мар 2025|13:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

В Госдуме показали невозмутимого российского бойца-«терминатора» под огнем ВСУ

Печать
Telegram

В Госдуме показали видео с российским бойцом специальной военной операции (СВО) под огнем беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал депутат Андрей Гимбатов в Telegram.

На кадрах солдат невозмутимо идет по полю, несмотря на вражеские беспилотники. После того, как один дрон пикирует и взрывается в паре метров от него, боец оборачивается в сторону взрыва, после чего продолжает путь, не сбавив скорости.

По словам Гимбатова, после этого эпизода сослуживцы стали называть бойца «терминатором». Видеоряд сопровождается наложенной на него музыкой Брэда Фиделя — саундтрека к художественному фильму о киборге-убийце.

Ранее Минобороны России рассказало об офицере, который одним сбросом с беспилотника дал штурмовикам возможность зайти в украинский опорный пункт. Занять позицию бойцам удалось после недолгого боя.

Источник видео и фото - t.me/gimbatov34.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте