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В стране и мире

У россиянки отказали почки из-за резкого похудения

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У жительницы Владивостока отказали почки из-за резкого похудения, ее вес достиг 35 килограммов. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным российского издания, девушка захотела избавиться от лишнего веса с помощью диуретиков. Эти препараты выводят жидкость из организма.

Горожанка принимала по 10 таблеток ежедневно, не обращая внимания на головокружение и тошноту. Когда на весах появилась критическая отметка, ее забрали в больницу.

Сейчас жизнь россиянки зависит от гемодиализа - процедура будет заменять почки, разузнал Amur Mash.

До этого стало известно, что в Крыму двум женщинам из Симферопольского района с больными почками отказали в социальном автобусе, чтобы ездить на гемодиализ.

Местные власти предложили жительницам поездки по ценам как в такси: 13 рублей за километр и почти 400 рублей за ожидание, пока женщины на процедурах.

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Источник — lenta.ru
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