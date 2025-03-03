У россиянки отказали почки из-за резкого похудения

03.03.2025 | 12:40

У жительницы Владивостока отказали почки из-за резкого похудения, ее вес достиг 35 килограммов. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным российского издания, девушка захотела избавиться от лишнего веса с помощью диуретиков. Эти препараты выводят жидкость из организма.

Горожанка принимала по 10 таблеток ежедневно, не обращая внимания на головокружение и тошноту. Когда на весах появилась критическая отметка, ее забрали в больницу.

Сейчас жизнь россиянки зависит от гемодиализа - процедура будет заменять почки, разузнал Amur Mash.

До этого стало известно, что в Крыму двум женщинам из Симферопольского района с больными почками отказали в социальном автобусе, чтобы ездить на гемодиализ.

Местные власти предложили жительницам поездки по ценам как в такси: 13 рублей за километр и почти 400 рублей за ожидание, пока женщины на процедурах.