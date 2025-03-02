Россиянам назвали способ наказать отказывающегося пускать в дом коммунальщиков соседа

02.03.2025 | 09:26

На соседа, который отказывается пускать коммунальщиков в квартиру, можно подать в суд. Способ наказать его россиянам назвали в пресс-службе «Росводоканала», пишет «Секрет фирмы».

Согласно действующему законодательству, сотрудники коммунальных и аварийных служб, а также управляющих компаний (УК) могут потребовать пустить их в квартиру для проверки достоверности передаваемых показаний приборов учета, а также состояния внутриквартирного оборудования не чаще, чем раз в три месяца.

При этом, уточнили в пресс-службе, они обязаны заблаговременно предупредить о своем визите и за 14 дней отправить собственнику извещение с датой и временем проверки. В случае, если потребителя в тот момент не будет дома, он должен будет предупредить об этом коммунальщиков или УК не менее чем за два дня до запланированной встречи и назвать удобную ему дату. Между тем при аварии специалисты могут попросить пустить их внутрь в любое время, чтобы устранить последствия чрезвычайного происшествия, добавили в «Росводоканале».

В случае, если сосед не захотел открывать дверь коммунальщикам и следовать их указаниям, специалисты составляют акт о недопуске. С ним можно пойти в суд, чтобы призвать собственника квартиры предоставить доступ к внутриквартирным коммуникациям, а также добиться компенсации, если из-за недопуска коммунальщиков в помещение возникли убытки. Однако, предупредили в пресс-службе, разбирательства по этому вопросу могут затянуться на несколько месяцев.

Ранее юрист Илья Русяев дал россиянам советы по борьбе с шумными соседями. Эксперт напомнил, что их можно привлечь к административной ответственности и заставить платить штраф.