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В стране и мире

Овощи и фрукты в России предложили оборачивать в листья ананасов и водоросли

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Овощи и фрукты в России предложили оборачивать в листья ананасов и водоросли. Безопасную для планеты замену пластиковой упаковке придумали химики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с учеными из Индии, Бразилии и ЮАР, пишет «Газета.ru».

Новая упаковка, в отличие от привычной всем, не будет сотни лет гнить на свалках - она съедобная и разлагается в природе без вреда для живых организмов. Материал создан из природных компонентов: крахмала, который получают из корневищ растений, каррагинана, добываемого из морских водорослей, наноцеллюлозы, извлекаемой из эвкалипта, листьев ананаса, геля алоэ вера и экстракта цветков гибискуса.

«Такая упаковка не только сохраняет продукты свежими, но и может умно реагировать на изменения - изменять цвет, по которому можно определить порчу продукта, продлевая срок его хранения», - пояснила руководитель исследования, профессор кафедры аналитической химии СПбГУ Анастасия Пенькова.

Выпускать упаковку планируют в двух формах - в виде пленки, которая сможет заменить пакеты, и в жидком виде, чтобы наносить на фрукты и овощи прямо на производстве вместо парафина. Кроме того, изготовленные учеными пленки можно использовать на плантациях - они устойчивы к ультрафиолетовому излучению и способны защитить растения от солнечных ожогов.

Ранее в России научились перерабатывать старые упаковки от сока и молока в сырье для косметики и лекарств. Это должно помочь решить проблемы с утилизацией отходов типа тетра пак.

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Источник — lenta.ru
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