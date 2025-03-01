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В Центробанке заявили о жестком намерении привести инфляцию к четырем процентам

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Банк России свою политику не менял: он по-прежнему жестко настроен вернуть инфляцию к цели в 4 процента. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил советник председателя Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов.

По словам Тремасова, ЦБ намерен обеспечить ценовую стабильность по поручению общества, «какие бы ни были сильные встречные ветра». Он отметил, что ЦБ не питает иллюзий, что вернет инфляцию к цели в 2025 году. Пока прогнозы на нынешний год остаются на уровне 7-8осьми процентов.

«Сейчас в моменте, первые 2 месяца, текущие темпы роста цен — секвенциальная динамика, можно сказать, скорость, с которой едет автомобиль, — она двузначная, это 10 процентов плюс», — объяснил Тремасов.

Банк России предполагает, что пик годовой инфляции в России придется на апрель-май, после она начнет снижаться. Если в 2025 году инфляция будет 8 процентов, то в среднем за последние 5 лет (2021-2025) она составит 9 процентов. Предыдущие 5 лет она была 4 процента. К этому показателю ЦБ планирует привести инфляцию в 2026 году и поддерживать ее на этом уровне и дальше.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года российская экономика не только не замедлялась, но даже ускорила рост, а инфляция в декабре оказалась выше ноябрьской при замедлении всех видов кредитования и не снижается в январе. Это в Центробанке связывают с «активизацией бюджетных расходов», которые, по сути, подменили собой коммерческий кредит.

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Источник — lenta.ru
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