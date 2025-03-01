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Из тела 17-летнего подростка удалили ноги, ягодицы и гениталии его брата-близнеца

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В Индии оперировали 17-летнего юношу и удалили из его живота части тела его нерожденного брата-близнеца. Об этом сообщает The Indian Express.

С рождения из туловища подростка торчали ноги, ягодицы и гениталии брата, слившегося с ним в утробе. Части тела близнеца-паразита весили около 15 килограммов. Они росли вместе с юным пациентом и оставались чувствительны к прикосновениям, боли и смене температуры.

При этом кишечник и мочевой пузырь индийца функционировали нормально, но он мучился от постоянной тупой боли в животе. В 17 лет он наконец дождался операции, которая проходила в несколько этапов. Врачи разделили сетки кровеносных сосудов и нервов сиамских близнецов, а также их общие ткани в грудной стенке, кишечнике и печени. Компьютерная томография выявила кисту в брюшной полости подростка — ее вырезали. Кроме того, оказалось, что его мочевой пузырь расширен и расположен слишком высоко. Врачи исправили и это.

Подросток быстро восстановился после операции. На следующий день после нее он уже мог есть. На четвертый день его уже выписали из больницы. «Я не мог никуда путешествовать или заниматься какой-либо физической активностью. Теперь передо мной открылся новый мир. Я надеюсь начать учиться и получить работу», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Турции успешно разделили годовалых сестер из Пакистана, у которых от рождения были сросшиеся головы. Во время хирургических вмешательств они использовали смешанную реальность, а перед этим тренировались на 3D-моделях.

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Источник — lenta.ru
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