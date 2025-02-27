В российском регионе мужчина бросил гранату в здание областного правительства

27.02.2025 | 14:35

В Самарской области неизвестный мужчина бросил в здание регионального правительства гранату. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

«27 февраля в 05:30 мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство (предположительно - граната РГД)», - написал Федорищев, уточнив, что в результате повреждения получила тротуарная плитка.

Никто, по информации губернатора, не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства случившегося выясняются.

Злоумышленника уже задержали.

Ранее в Амурской области двое мужчин бросили гранату в здание полиции и попали в колонию. Россияне снимали свои действия на камеру, один из них выкрикивал экстремистские лозунги.