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В стране и мире

В российском регионе мужчина бросил гранату в здание областного правительства

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В Самарской области неизвестный мужчина бросил в здание регионального правительства гранату. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

«27 февраля в 05:30 мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство (предположительно - граната РГД)», - написал Федорищев, уточнив, что в результате повреждения получила тротуарная плитка.

Никто, по информации губернатора, не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства случившегося выясняются.

Злоумышленника уже задержали.

Ранее в Амурской области двое мужчин бросили гранату в здание полиции и попали в колонию. Россияне снимали свои действия на камеру, один из них выкрикивал экстремистские лозунги.

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Источник — lenta.ru
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