27.02.2025 | 14:34

В Госдуме предложили увеличить в 33 раза штраф за одно правонарушение - самовыгул домашних животных.

С такой инициативой выступил первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, видео с его выступлением приводит его коллега Михаил Матвеев в Telegram.

Депутат Бурматов отметил, что по действующему в стране кодексу об административных правонарушениях (КоАП), штраф за первое нарушение составляет полторы тысячи рублей. По инициативе парламентария, штрафовать за первое нарушение этой статьи КоАП следует на 50 тысяч, то есть поднять размер штрафа более чем в 33 раза.

«Три [тысячи рублей] - это повторное уже (...) полторы тысячи - это ни о чем. Предлагается внести поправку, увеличивающую штрафы (...) до пятидесяти тысяч рублей», - объявил парламентарий.

Одно из самых резонансных нападений собак на человека произошло в среду, 26 февраля, на территории садового товарищества в селе Лесное Адлерского района Сочи. Животные сорвались с привязи, напали на ребенка и отгрызли ему лицо. Известно, что владелец набросившихся на ребенка собак не кормил животных десять дней. Отцу мальчика пришлось собственноручно собирать и упаковывать фрагменты лица сына, чтобы отправить врачам.