Сетевое издание|18+|Четверг|27 фев 2025|15:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В Госдуме предложили увеличить в 33 раза штраф за одно правонарушение

Печать
Telegram

В Госдуме предложили увеличить в 33 раза штраф за одно правонарушение - самовыгул домашних животных.

С такой инициативой выступил первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, видео с его выступлением приводит его коллега Михаил Матвеев в Telegram.

Депутат Бурматов отметил, что по действующему в стране кодексу об административных правонарушениях (КоАП), штраф за первое нарушение составляет полторы тысячи рублей. По инициативе парламентария, штрафовать за первое нарушение этой статьи КоАП следует на 50 тысяч, то есть поднять размер штрафа более чем в 33 раза.

«Три [тысячи рублей] - это повторное уже (...) полторы тысячи - это ни о чем. Предлагается внести поправку, увеличивающую штрафы (...) до пятидесяти тысяч рублей», - объявил парламентарий.

Одно из самых резонансных нападений собак на человека произошло в среду, 26 февраля, на территории садового товарищества в селе Лесное Адлерского района Сочи. Животные сорвались с привязи, напали на ребенка и отгрызли ему лицо. Известно, что владелец набросившихся на ребенка собак не кормил животных десять дней. Отцу мальчика пришлось собственноручно собирать и упаковывать фрагменты лица сына, чтобы отправить врачам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте