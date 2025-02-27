Таксист обманул незрячего россиянина и списал с его карты полмиллиона рублей

27.02.2025 | 16:40

В Белгородской области водитель такси обманул незрячего пассажира и списал с его карты полмиллиона рублей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

36-летний россиянин, имеющий инвалидность по зрению, позвонил в местную службу такси и попросил прислать ему машину. В конце поездки он попросил 43-летнего водителя помочь с оплатой услуги. Мужчина, зайдя в банковское приложение, увидел там большую сумму денег.

Вместо 200 рублей он перевел себе 200 тысяч.

Затем таксист предложил мужчине свою помощь в бытовых вопросах, тот согласился, они обменялись телефонами. В тот же день незрячий обратился к новому знакомому с просьбой доставить ему продукты. Тот оценил «услугу» еще в 286 тысяч рублей.

Впоследствии приятельница инвалида обнаружила в его телефоне подозрительные переводы и забила тревогу. Потерпевший обратился в полицию, таксиста задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он вернул пассажиру 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области 40-летний таксист украл у 36-летнего пассажира сумку с 1,9 миллиона рублей.