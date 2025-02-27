Певец Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе. После аварии артист заперся в своем Lexus и обматерил журналистку

27.02.2025 | 12:36

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Инцидент произошел 26 февраля около 18:00 в Наро-Фоминском округе.

Исполнитель находился за рулем внедорожника Lexus LX 570. Он наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре.

ДТП попало на видео. На кадрах запечатлены первые минуты после авария. Видно, что пострадавшая женщина лежит на дороге, ей оказывают первую помощь.

Пострадавшая работает в детском саду

Известно, что пострадавшая - Алла Николаевна, которая работает воспитательницей детского сада. По ее словам, перед наездом она шла домой с работы. Говорит, что автомобиль артиста вылетел неожиданно, но она успела отскочить. Женщина подчеркнула, что исполнитель боялся, что его узнают, и пытался покинуть место ДТП.

После аварии пострадавшая была доставлена в больницу. Женщина жалуется на плохое самочувствие, ей «сложно говорить». В беседе с Telegram-каналом Shot сын пострадавшей заявил, что родственники воспитательницы будут разбираться в ситуации в правовом порядке.

Буйнов обматерил журналистку

После того как стало известно о произошедшем, с артистом связались журналисты. Буйнов матом отреагировал на вопрос об инциденте с женщиной. Певец заявил, что ему все надоели, в нецензурной форме.

На момент ДТП исполнитель был трезв, согласно данным освидетельствования.

У Буйнова обнаружили 171 штраф за нарушение ПДД

По данным Telegram-канала Mash, у Буйнова обнаружили 171 штраф с июля 2017 года, из них 112 — за превышение скорости. Нарушения обошлись артисту в 158 тысяч рублей, все штрафы оплачены. Последний артист получил 22 января. Чаще всего Буйнов нарушал ПДД на дорогах Москвы и области.

Telegram-канал Shot уточняет, что Буйнова могут лишить водительских прав на два года.

Наказание, которое получит певец, зависит от заключения врачей после обследования пострадавшей. В случае если вред здоровью квалифицируют как легкий, Буйнов заплатит штраф от 3750 до 7500 рублей или лишится прав на срок от года до полутора лет.

Если же травмы будут средней тяжести, артисту грозит штраф от 15 до 37 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.

«В случае если здоровью Аллы Николаевны нанесен тяжкий вред, что маловероятно, то накажут Буйнова по уголовной статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По ней грозит вплоть до 7 лет лишения свободы», - сказано в сообщении.

Сейчас женщина на обследовании, врачи устанавливают все возможные травмы.