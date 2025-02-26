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В стране и мире

Врач назвала основные причины постоянных высыпаний на лице и теле

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Кожа отражает состояние организма, и внутренние проблемы могут проявляться на ней в виде постоянных высыпаний и покраснений, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. Основные причины прыщей на лице и теле она перечислила в своем Telegram-канале.

Первым фактором, влияющим на состояние кожи, врач назвала неправильное питание. По ее словам, избыток сладкого, жирного и молочных продуктов провоцирует избыточную выработку кожного сала и, как следствие, появление воспалений.

Еще одним частым провокатором проблем с кожей является стресс, продолжила Лебедева. При нервном перенапряжении происходит резкий выброс гормона кортизола в кровь, из-за которого кожа становится более жирной и покрывается прыщами, объяснила она.

Наконец, прыщи могут быть проявлением нарушений в работе внутренних органов, предупредила эндокринолог. По ее словам, высыпания на лбу могут указывать на проблемы с ЖКТ, на подбородке, спине или плечах — на гормональный сбой. Прыщи на щеках могут сигнализировать о заболеваниях печени или легких, заключила Лебедева.

Ранее бьюти-эксперт Елена Носкова дала женщинам советы по грамотному подбору базового ухода за кожей. По ее словам, он должен включать качественное очищение, тонизирование, увлажнение, питание и защиту от солнца.

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Источник — lenta.ru
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