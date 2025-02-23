Врач призвала исключить шесть видов продуктов из рациона детей

23.02.2025 | 14:40

Некоторые продукты, которые позиционируются как созданные специально для детей, могут быть вредны для ребенка, предупредила эндокринолог Диляра Лебедева. В своем Telegram-канале врач призвала исключить шесть групп продуктов из рациона детей.

В первую очередь она рекомендовала отказаться от переработанных продуктов, таких как сырки и колбасы. Они перегружают печень и желудок, вызывают воспаления в кишечнике и повышают риск ожирения и проблем с сердцем.

Лебедева также посоветовала исключить из детского рациона продукты с высоким содержанием сахара (например, йогурты, готовые каши, хлопья и печенье), продукты с трансжирами (например, маргарин, чипсы и магазинную выпечку) и продукты с искусственными красителями, ароматизаторами и усилителями вкуса.

Помимо этого, доктор призвала не давать детям сладкие напитки, газировку, фастфуд и еду, которая не содержит витаминов и минералов: белый хлеб, консервы и рафинированные продукты.

«Старайтесь выбирать натуральные продукты: домашнее мясо, свежие овощи, цельнозерновые каши, полезные десерты без сахара. Это не только полезнее, но и реально вкусно!» - добавила врач.

Ранее Лебедева посоветовала есть бананы и рыбу для хорошего настроения. Также она призвала включить в рацион помидоры, гречку и пить чай, так как эти продукты способны снимать напряжение и улучшать сон.