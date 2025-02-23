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В стране и мире

В России предложили создать департамент для борьбы с одиночеством

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать в России департамент для борьбы с одиночеством. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, передает RT.

«В связи с растущей проблемой одиночества в России предлагаю рассмотреть возможность создания в структуре Министерства здравоохранения отдельного департамента, занимающегося этой проблемой», - отметил парламентарий.

Он пояснил, что одиночество провоцирует психологические и физиологические болезни, в частности депрессии, сердечно-сосудистые заболевания, снижает качество жизни. Поэтому необходимо решать этот вопрос системно на государственном уровне.

Департамент должен будет разработать комплекс мер по снижению уровня одиночества среди населения и координировать программы профилактики в сотрудничестве с региональными органами и общественными организациями, предполагает Чернышов.

Ранее сообщалось о планах внесения в Госдуму законопроекта, согласно которому предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности с выплатой пособий по беременности и родам. Предполагается, что это может минимизировать потенциальные осложнения во время беременности.

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Источник — lenta.ru
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