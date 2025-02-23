Россияне смогут оформлять билеты на дальние поезда по биометрии

23.02.2025 | 14:46

Правительство России разрешило применять биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования, следует из постановления кабмина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 сентября.

Перевозчики смогут использовать федеральные системы биометрической идентификации при оформлении проездных документов на поезда.

Теперь при наличии необходимого технического обеспечения пассажиры смогут проходить идентификацию и аутентификацию с помощью своих биометрических данных, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации.

Ранее в России вступили в силу новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. В частности, теперь разрешается провозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест.