В МВД напомнили о важной отметке в свидетельстве о рождении ребенка

22.02.2025 | 10:50

Для получения материнского капитала нужно подтвердить гражданство ребенка, указав его в свидетельстве о рождении. О важной отметке в этом документе напомнили в МВД России, передает РИА Новости.

Отметка ставится на обратной стороне свидетельства и подтверждает основания приобретения российского гражданства. Раньше ее наличие носило рекомендательный характер, за ее отсутствие не налагается штраф, однако в ряде случаев такая запись необходима.

«Случаи, когда она может потребоваться: при постановке или снятии ребенка с регистрационного учета по месту жительства; для получения материнского капитала; при оформлении ребенку паспорта гражданина Российской Федерации, в том числе заграничного», — уточнили в МВД.

В ведомстве рассказали, что указанный штамп можно проставить в паспортно-визовом сервисе МВД, миграционном центре, а за рубежом это может сделать посольство или консульство, заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней.

Ранее стало известно, что правительство РФ рассматривает предложение МВД разрешить гражданам прописываться в нежилых помещения, в частности в апартаментах.