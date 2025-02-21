Российскую школьницу заставили отправить интимное видео после проигрыша в викторине

21.02.2025 | 12:43

В Санкт-Петербурге 11-летнюю школьницу заставили отправить интимное видео после проигрыша в викторине в Telegram, передает 78.ru.

По данным российского телеканала, девочка зарегистрировалась на сайте знакомств, чтобы найти друзей. Площадка не вызвала у нее интереса, поэтому спустя пару дней она удалила анкету.

Позже учащейся в Тelegram написал молодой человек. На вопросы о себе не отвечал, сказал только, что ему 17 лет. В ответ школьница озвучила свой возраст — 11 лет.

В один из дней новый знакомый предложил ей сыграть в викторину: отвечаешь на пять вопросов, получаешь премиум-подписку в мессенджере. Девочка согласилась и допустила три ошибки. После игры она заметила, что сообщение с условиями отредактировано — добавился пункт про задание в случае проигрыша.

Как уверяет девочка, незнакомец попросил записать видео эротического содержания, на котором видно лицо. Школьница сначала отказалась, но после долгих уговоров решилась. Осознав ошибку, она попыталась удалить ролик, но не успела. Преступник начал ее шантажировать.

Сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Брянске вымогатели использовали 13-летнюю школьницу для шантажа мужчин.