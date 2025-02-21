Сетевое издание|18+|Суббота|22 фев 2025|16:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Роспотребнадзор изъял более 300 тонн продукции из сети «Светофор»

Печать
Telegram

Роспотребнадзор провел внеплановые выездные проверки в магазинах торговой сети «Светофор». Об этом ведомство сообщило «Ленте.ру».

Было проверено 1485 точек в 45 субъектах Российской Федерации. На исследование были взяты 8106 проб, проведено более 120 тысяч исследований. В результате выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной и мясной продукции, каждой шестой пробе консервов и в каждой четвертой пробе птицы.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на несоблюдение сотрудниками магазинов правил личной гигиены и отсутствие у них данных о прохождении медицинских осмотров. Также вскрылись факты реализации продукции с истекшим сроком годности и торговля товарами без документов.

В результате изъято 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонны.

Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) проверить работу дискаунтеров «Светофор». Парламентарий обратил внимание, что ретейлер навязывает поставщикам невыгодные условия работы, включая утилизацию товаров с истекшим сроком годности за их счет. Кроме того, за последнее время на полках магазинов «Светофор» в Московской, Новгородской и Вологодской областях обнаружили фальсификат.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте