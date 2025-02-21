Роспотребнадзор изъял более 300 тонн продукции из сети «Светофор»

21.02.2025 | 10:03

Роспотребнадзор провел внеплановые выездные проверки в магазинах торговой сети «Светофор». Об этом ведомство сообщило «Ленте.ру».

Было проверено 1485 точек в 45 субъектах Российской Федерации. На исследование были взяты 8106 проб, проведено более 120 тысяч исследований. В результате выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной и мясной продукции, каждой шестой пробе консервов и в каждой четвертой пробе птицы.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на несоблюдение сотрудниками магазинов правил личной гигиены и отсутствие у них данных о прохождении медицинских осмотров. Также вскрылись факты реализации продукции с истекшим сроком годности и торговля товарами без документов.

В результате изъято 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонны.

Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) проверить работу дискаунтеров «Светофор». Парламентарий обратил внимание, что ретейлер навязывает поставщикам невыгодные условия работы, включая утилизацию товаров с истекшим сроком годности за их счет. Кроме того, за последнее время на полках магазинов «Светофор» в Московской, Новгородской и Вологодской областях обнаружили фальсификат.