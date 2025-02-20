Сетевое издание|18+|Суббота|22 фев 2025|16:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Ребенок пострадал после визита автоматчиков в российскую школу единоборств

Печать
Telegram

Один мальчик онемел после визита автоматчиков в школу единоборств в Краснодаре. О пострадавшем ребенке стало известно РБК.

По данным российского канала, ворвавшиеся на тренировку силовики положили всех присутствующих на пол. Собеседник РБК отметил, что они набегали на ребят. Один из сотрудников поставил берцу 15-летнему подростку чуть выше плеча, 12-летним школьникам наносили удары по ногам.

«У одного пацана отец на фронте два-три года воюет, он на фоне этого испугался, визжать начал, говорить не мог. После всего этого его мама забегает в слезах, говорит испуганно: "У меня муж там, и тут вы моего ребенка пугаете"», - поделился источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, на момент визита силовиков в зале находилось около 30 несовершеннолетних и человек 12-14 совершеннолетних. Никто о «вооруженной» проверке организацию не предупреждал.

В краевом ГУ МВД России, в свою очередь, рассказали, что в спортклубе зафиксировали «отсутствие кассового аппарата, нарушение санитарных правил, норм, гигиенических нормативов и пожарной безопасности».

До этого сообщалось, что в Краснодаре сотрудники правоохранительных органов пришли в школу единоборств «Молодые орлы» в поисках нелегалов. На видео, распространенном по соцсетям, были замечены автоматы у нескольких людей в камуфляже.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте