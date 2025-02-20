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В стране и мире

Мэр российского города обрадовался нашествию тараканов в местной школе

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Мэр Невинномысска Михаил Миненков обрадовался нашествию тараканов в местной школе. Он заявил, что наличие насекомых - признак хорошей экологии. Видео с обращением опубликовано в его Telegram-канале.

Таким образом глава российского города прокомментировал видео из гимназии №10, на котором запечатлены коробки с потравленными тараканами и живые насекомые, ползающие по дверям. Миненков признался, что давно не видел тараканов.

«Радостно. Я 47 лет живу и забыл, что такое тараканы. Раньше на каждой порядочной кухне и у самой чистой хозяйки были насекомые. А сейчас, видно, что-то не то с экологией, тараканов нет», - заявил он. Мэр считает что переживать незачем - проблему легко решить.

«Ну, увидели таракана, значат, загонят его, потравят, помоют лучше. У нас 10-я школа одна из самых чистых и красивых», - отметил чиновник. Он добавил, что гимназия заключила договор с «Центром гигиены и эпидемиологии» на проведение работ по дезинсекции всех площадей гимназии. Последнюю обработку провели незадолго до начала третьей четверти. Теперь администрация направила заявку на выполнение внеплановой дезинсекции в ближайшее время.

Ранее в здании Госдумы обнаружили американского таракана. Передвижение насекомого по коридору попало на видео.

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Источник — lenta.ru
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