Российское грузовое судно затонуло в Средиземном море после взрыва. Двое членов экипажа пропали без вести

24.12.2024 | 11:13

Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море у берегов Испании и Алжира. По имеющейся информации, это произошло накануне днем, 23 декабря, в международных водах между испанским Агиласом и алжирским Ораном. В районе бедствия провели спасательную операцию.

Информацию о крушении российского судна подтвердили в Министерстве иностранных дел (МИД) России. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства.

Взрыв назвали возможной причиной ЧП

Взрыв в машинном отделении мог стать причиной бедствия. Об этом сообщила испанская газета El diario vasco со ссылкой на собственные источники. «Согласно источникам, с которыми консультировалась газета, на торговом судне произошел взрыв в машинном отделении», — говорится в сообщении испанского СМИ.

Позже эту информацию подтвердил российский МИД. «В международных водах Средиземного моря затонул российский сухогруз Ursa Major (владелец ООО "СК-ЮГ") после взрыва в машинном отделении», — сообщили в дипведомстве.

Двое членов экипажа пропали без вести после крушения

В момент крушения на российском судне находилось 16 членов экипажа. Все они являются гражданами РФ. Большую часть команды спасатели эвакуировали. Однако двух человек пока не смогли найти. Они считаются пропавшими без вести.

«Четырнадцать членов экипажа российского торгового судна "Большая медведица", потерпевшего крушение в международных водах, между Агиласом в Мурсии и Ораном в Алжире, были доставлены в понедельник вечером в порт Картахены морскими спасателями», — сообщила El diario vasco.

Уточняется, что на помощь российским морякам сначала пришли экипажи промысловых суден, которые находились в том же районе. Затем к ним присоединились специалисты службы спасения на море с судном «Клара Кампоамор» и патрульным катером ВМС «Сервиола».

Что известно о потерпевшем крушение судне

Название «Ursa Major» переводится с латыни на русский язык как «Большая медведица». По информации транспортно-логистической компании «Оборонлогистика», «Урса Майор» является универсальным сухогрузом класса RO-RO/LO-LO. Судно направлялось на Дальний Восток. Перед отправкой его серьезно нагрузили.

«Флагман флота «Оборонлогистики» «Урса Майор» (в переводе с латыни «Большая Медведица») отправился в очередной рейс на Дальний Восток с большим проектным грузом: портовыми кранами весом в 380 т каждый, необходимыми для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонными люковыми крышками для новых ледоколов», — говорится в сообщении транспортной компании от 20 декабря.

По информации Mash, именно перегруз судна мог привести к крушению. «Предположительно, из-за негабарита корабль затонул через 12 дней пути», — говорится в Telegram-канале издания.

Примечательно, что перед новым рейсом на судне был проведен профилактический ремонт кранового оборудования. Об этом также сообщала «Оборонлогистика». Отмечалось, что это было непростой задачей в условиях санкций. Однако специалисты компании совместно с российскими производителями и специалистами литейного производства создали изготовили аналоги запчастей для судовых кранов.

Судно Ursa Major должно было прибыть во Владивосток 22 января.