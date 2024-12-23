Сетевое издание|18+|Понедельник|23 дек 2024|14:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

В России захотели принять закон о защите граждан от мошенников в соцсетях

Печать
Telegram

В России захотели принять закон о защите граждан от мошенников в соцсетях. Рассмотрение проекта анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«В начале следующего года рассмотрим законопроект, защищающий граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций», - обозначил Володин.

Спикер Госдумы также открыл опрос среди подписчиков о том, поддерживают ли они принятие такого законопроекта. На момент написания новости проголосовали более 34 тысяч человек: 96 процентов из них высказались в поддержку принятия законопроекта, 1 процент - против, 3 процента заявили, что им все равно.

Ранее во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии президент России Владимир Путин призвал граждан для защиты от злоумышленников класть трубку, если им звонят незнакомцы с подозрительными предложениями.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник» в четырех сериях. В фильме раскрываются схемы афер, принцип работы мошеннических кол-центров, а также даются советы, как обезопасить себя от злоумышленников.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте