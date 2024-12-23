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В стране и мире

Россиянин попытался ограбить отделение банка при помощи записки с угрозой

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался ограбить отделение банка в Ростове-на-Дону при помощи записки с угрозой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, о разбойном нападении на одно из отделений банка сообщил сотрудник службы безопасности. Прибывшие на место силовики задержали злоумышленника - им оказался 35-летний местный житель.

Во время разговора с полицейскими он раскрыл свой план. Для ограбления мужчина подготовил лист с надписью: «Не отдадите 1 500 000 рублей, взорву отделение» и направился в один из банков. Записку с угрозой он передал сотруднице кассовой комнаты, а когда заметил, что та потянулась к тревожной кнопке, решил скрыться с места преступления. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о разбое - он уже арестован.

Уточняется, что во время посещения банка при нем не было никаких взрывных устройств.

Ранее суд приговорил к восьми годам лишения свободы 57-летнего жителя Закаменска, который ограбил микрофинансовую организацию и угрожал взорвать гранату при задержании.

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Источник — lenta.ru
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