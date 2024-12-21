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В стране и мире

Пьяный мужчина забрался на вершину гигантской рождественской елки и застрял

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В городе Катовице, Польша, спасли мужчину, застрявшего на вершине гигантской елки на несколько часов. Об этом сообщает интернет-портал Onet.

41-летний пьяный мужчина решил покорить рождественскую елку, стоящую напротив городского вокзала. Он забрался на ее вершину, но спуститься самостоятельно уже не смог. Тогда он стал размахивать руками и кричать о помощи, надеясь привлечь чье-то внимание.

В конце концов мужчину заметили и вызвали спасателей. К елке прибыли десять полицейских машин, две пожарные машины и один автомобиль скорой помощи.

Мужчину удалось успешно снять с дерева спустя несколько часов спасательной операции. Он не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Бирмингеме, Великобритания, сломалась и обрушилась карусель, установленная на рождественской ярмарке. Всего пострадали 13 человек, всем оказали помощь парамедики.

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Источник — lenta.ru
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