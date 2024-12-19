У выброшенной с балкона возлюбленным 14-летней россиянки не пострадал ни один орган

19.12.2024 | 10:52

В Пермском крае у 14-летней школьницы, выброшенной возлюбленным с балкона девятого этажа, не пострадал ни один внутренний орган. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Врачи назвали спасение юной россиянки чудом. За жизнь девушки боролась команда медиков разных профилей - от травматологов до рентгенологов. Все действовали слаженно, подчеркнул хирург Государственной клинической больницы имени Тверье Сергей Булатов.

У школьницы ушиб мозга, сломаны рука и нога - на них сразу наложили шины. Пациентку уже перевели в детскую больницу.

Врачи спрогнозировали, что ее реабилитация должна пройти без осложнений.

О случившемся в Пермском крае стало известно 16 декабря. Подростки по очереди выпали из окна многоэтажки. До случившегося они находились в квартире и поссорились на фоне ревности. 16-летний парень кричал про измену, после чего из окна выпала его 14-летняя спутница. Подросток впоследствии выпал из окна сам, его спасти не удалось.