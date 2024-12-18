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В стране и мире

В российском регионе самого известного Деда Мороза заподозрили в серийной педофилии

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В Бугульме задержан 54-летний Владимир Шишканов — самый известный Дед Мороз города, — подозреваемый в серийной педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, фигурант - местный общественник. Он ежегодно строил горки для детей и надевал костюм Деда Мороза, в котором катался на велосипеде по городу, радовал детей и раздавал им конфеты, а некоторых приглашал домой.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и распространении детской порнографии. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

По информации канала, Шишканов изнасиловал шестилетнюю дочь друзей летом, когда остался с ней наедине в их квартире. По информации правоохранителей, происходящее он снимал на видео. О случившемся девочка рассказала родителям, но не сразу. При задержании фигуранта силовики обнаружили в его телефоне переписки с несовершеннолетними и видео с потерпевшей. Кроме того, у него был проведен обыск. В результате были найдены детские носки и белье. Позже выяснилось, что Шишканов ранее был судим за хранение детской порнографии.

Ранее сообщалось, что Красноярский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы 47-летнего местного жителя, который сделал укол наркотического вещества 9-летней школьнице и надругался над ней.

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Источник — lenta.ru
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