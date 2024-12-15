Спасатели не смогли найти четырех находившихся в трюме тонущего судна моряков возле Керчи

15.12.2024 | 14:15

Спасатели не смогли найти находившихся в трюме тонущего судна моряков возле Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в трюме во время крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» оставались четыре механика. Предварительно, к настоящему моменту их может не быть в живых.

По словам других моряков, их коллеги могли уйти из жизни в тот момент, когда суда разрубило волнами пополам.

ЧП с танкерами в Черном море произошло в воскресенье, 15 декабря. По данным Росморречфлота, на терпящих крушение из-за шторма судах находятся 29 человек.

Предполагается, что танкеры перевозили более восьми тысяч тонн нефти и мазута.

Источник видео и фото - t.me/mash.