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В стране и мире

Россиянка на протяжении девяти лет избивала детей и зашивала их раны

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Жительница Дивеевского района Нижегородской области на протяжении девяти лет избивала четырех детей и самостоятельно зашивала их раны. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как пояснили в ведовстве, россиянка отстранилась от воспитания несовершеннолетних, она не заботилась об их физическом и нравственном развитии.

Женщина истязала детей, поскольку не была довольна их поведением. После этого она с помощью иголки и ниток скрывала нанесенные увечья.

Ранее сообщалось, что жительница Прокопьевска Кемеровской области избивала четырехлетнюю дочь и снимала синяки на видео. Выяснилось, что родительница ведет асоциальный образ жизни.

Прокуратура российского региона после распространения ролика по соцсетям организовала проверку.

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Источник — lenta.ru
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