Россиянка на протяжении девяти лет избивала детей и зашивала их раны

15.12.2024 | 16:26

Жительница Дивеевского района Нижегородской области на протяжении девяти лет избивала четырех детей и самостоятельно зашивала их раны. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как пояснили в ведовстве, россиянка отстранилась от воспитания несовершеннолетних, она не заботилась об их физическом и нравственном развитии.

Женщина истязала детей, поскольку не была довольна их поведением. После этого она с помощью иголки и ниток скрывала нанесенные увечья.

Ранее сообщалось, что жительница Прокопьевска Кемеровской области избивала четырехлетнюю дочь и снимала синяки на видео. Выяснилось, что родительница ведет асоциальный образ жизни.

Прокуратура российского региона после распространения ролика по соцсетям организовала проверку.