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В стране и мире

Россиян предупредили о возможном падении курса рубля в 2025 году

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Курс рубля не сильно отклонится от текущих значений в 2025 году, однако и укрепления ждать не стоит.

Об предупредила рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в беседе с агентством «Прайм».

Финансист подчеркнула, что со второго квартала 2025 года добыча нефти может увеличиться, а это потянет цены вниз. Избранный президент США Дональд Трамп «заинтересован в дешевой нефти и будет это лоббировать».

На этом фоне доллар в следующем году может стоить 90-100 рублей, евро - 97-117, а юань - 12,5-17. Однако, если реализуются негативные сценарии, граница сдвинется до 120, 127, 20 рублей соответственно.

Ранее стало известно, что индекс реального эффективного курса рубля в ноябре снизился на 1,6 процента по сравнению с октябрем, а с начала текущего года сократился на 2,2 процента.

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Источник — lenta.ru
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